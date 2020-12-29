2020/12/29 | 11:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف شقيق الشاب البدون الذي أقدم على الانتحار بالكويت، عن الأسباب التي جعلت أخيه يضرب النار في نفسه، إضافة إلى التفاصيل التي تعيشها الأسرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شقيق "البدون" الذي أشعل النار في نفسه: طلال سئم صعوبة الحياة.. وهو الآن يصارع الموت) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شقيق "البدون" الذي أشعل النار في نفسه: طلال سئم صعوبة الحياة.. وهو الآن يصارع الموت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).