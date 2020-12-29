المنافذ تعلن حجم إيرادات العام الحالي: زيادة عن 2019 رغم الجائحة

2020/12/29 | 11:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت الهيئة العامة للمنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن الإيرادات المتحققة من جميع المنافذ الحدودية خلال العام 2020.

وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (29 كانون الأول 2020)، إن "العام 2020 كان عاماً استثنائياً نتيجة تفشي جائحة كورونا ،وما ترتب عليه من آثار أدت إلى غلق المنافذ الحدودية بنسبة 80%، وتصفير الرسوم الجمركية للمواد الغذائية والزراعية والصحية والطبية والبطاقة التموينية".

وأضاف أن "الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا في المنافذ أثرت بشكل كبير جداً في حجم الإيرادات المالية للمنافذ"، مؤكداً أنه "بفضل الإجراءات الحكومية ودعم رئيس الوزراء لهيئة المنافذ، قامت الهيئة بممارسة أعمالها بشكل دقيق وعلى مستوى عال من المتابعة والمراجعة والسيطرة".

وأشار إلى أن الهيئة "تمكنت من تحقيق إيرادات تبلغ تريليوناً و147 مليار دينار، على الرغم من الظروف التي مرت على البلاد خلال العام الجاري"، لافتاً إلى أن "إيرادات الهيئة في العام 2019 كانت تبلغ تريليوناً و122 مليار دينار".

وأوضح أن "زيادة الإيرادات رغم الظروف الاستثنائية يعد انتصاراً لهيئة المنافذ والجمارك والضريبة والدوائر العاملة".

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