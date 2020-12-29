ابتداءً من 1 كانون الثاني.. واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف

2020/12/29 | 11:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سيؤدي تحديث تطبيق "واتساب" الجديد إلى منع تطبيق المراسلة الشهير من العمل على ملايين الهواتف اعتبارًا من 1 يناير 2021.

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