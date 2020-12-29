اجرام بغداد تعلن حصيلة عمليات امنية قامت بها خلال 24 ساعة

2020/12/29 | 11:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت مفارز مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة، في مناطق متفرقة من العاصمة، في عمليات أمنية نفذتها خلال الـ24 ساعة الماضية.

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