منظمة: نسبة قتل الصحفيين في العراق انخفضت خلال 2020

2020/12/29 | 11:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 50 صحافيا خلال عام 2020، غالبيتهم في دول لا تشهد حروبا، حسبما أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي الذي نشر اليوم الثلاثاء.

وقالت المنظمة في بيان إن “الرقم يظهر زيادة في استهداف المراسلين الذين يحققون في الجريمة المنظمة أو الفساد أو القضايا البيئية”.

وأضافت المنظمة المدافعة عن الصحافة أن “الحصيلة تظل مستقرة مقارنة بـ53 صحافيا قتلوا في العام السابق، على الرغم من تراجع أعداد التقارير بسبب أزمة وباء كوفيد-19”.

وسلط تقرير المنظمة الضوء على جرائم القتل في المكسيك والهند وباكستان، وأشار إلى أن “84 في المئة من القتلى هذا العام استُهدفوا عمدا بسبب عملهم، مقارنة بـ 63 في المئة في عام 2019”.

وقالت رئيسة تحرير مراسلون بلا حدود بولين أديس ميفيل “منذ عدة سنوات، لاحظت مراسلون بلا حدود أن الصحفيين الاستقصائيين هم بالفعل في مرمى نيران الدول”.

وكانت المكسيك الدولة الأكثر دموية، حيث قُتل ثمانية صحفيين، تليها أفغانستان (5) والهند (4) وباكستان (4) والفيليبين (3) وهندوراس (3).

وانخفضت نسبة الصحافيين الذين قضوا في مناطق نزاعات من 58 بالمئة في العام 2016 إلى 32 بالمئة هذا العام في بلدان مثل سوريا واليمن أو في مناطق تشهد نزاعات منخفضة أو متوسطة الحدة (كالعراق وأفغانستان)”.

وأضافت المنظمة، التي جمعت بيانات سنوية عن العنف ضد الصحفيين في جميع أنحاء العالم منذ عام 1995، لم تتم معاقبة أي من جرائم القتل في المكسيك حتى الآن.

وقالت إن “خمسة صحفيين قتلوا في أفغانستان التي مزقتها الحرب”، مشيرة إلى “زيادة الهجمات المستهدفة على الإعلاميين في الأشهر الأخيرة حتى مع استمرار محادثات السلام بين الحكومة وطالبان”.

كما سلطت المنظمة الضوء على قضية المعارض الإيراني روح الله زم، الذي كان يدير قناة شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أُعدم في كانون الاول الحالي، وقالت إن إعدامه “يؤكد سجل إيران كدولة قتل رسميا أكبر عدد من الصحفيين في نصف القرن الماضي”.

وذكرت أديس ميفيل ان “مراسلون بلا حدود قد لاحظت أيضا الاتجاه المتنامي للعنف ضد العاملين في مجال الإعلام الذين يغطون الاحتجاجات، لا سيما في الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد، وفي فرنسا ضد قانون الأمن الجديد المثير للجدل”.

وقتل قرابة 20 صحافيا استقصائيا هذا العام 10 منهم كانوا يحققون في قضايا فساد محلية واختلاس أموال عامة، وأربعة يحققون في قضايا متعلقة بالمافيا والجريمة المنظمة وثلاثة كانوا يعملون على مواضيع مرتبطة بمسائل بيئية.

وأوردت المنظمة أيضا مقتل سبعة صحافيين كانوا يقومون بتغطية تظاهرات في العراق ونيجيريا وكولومبيا وهو “واقع جديد”.

وفي الجزء الأول من تقريرها السنوي الذي نشر في منتصف كانون الاول، أشارت المنظمة إلى وجود 387 صحافيا في السجون، “وهو عدد مرتفع بشكل قياسي”.

من ناحيته أشار الاتحاد الدولي للصحافيين إلى مقتل 2658 صحافيا منذ 1990

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