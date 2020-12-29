الدوري الإنجليزي: آرسنال يسعى لمواصلة الصحوة أمام برايتون

2020/12/29 | 11:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحل فريق آرسنال ضيفاً على نظيره برايتون، اليوم الثلاثاء، على ملعب “فالمر”، في إطار منافسات الجولة 6 من بطولة الدوري الإنجليزي.

يدخل آرسنال اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد الانتصار الأخير على تشيلسي 3-1، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة.

ويحتل “المدفعجية” المركز 15، بعد أن نجح في الاختبار الصعب أمام “البلوز”، ويأمل بأن يواصل النجاحات، وحصد أكبر قدر من الانتصارات من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب.

في المقابل، فإن برايتون الذي يحتل المركز 16 برصيد 13 نقطة، سيحاول تحقيق الفوز، فهو بحاجه ماسه للنقاط الثلاث، من أجل الابتعاد مبكراً عن منطقة الخطر.

ولم يفز آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا في 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل استضافة تشيلسي بملعب “الإمارات” في “البوكسينغ داي”، وتوقع معظم المشجعين أن يصبح هذا الرقم ثمانية ضد فريق “البلوز” الذي يطارد اللقب، ولكن “الغانرز” نجح في الفوز 3-1.

وكانت آخر زيارة لآرسنال إلى ملعب برايتون، مني فيها الفريق بالخسارة 1-2.

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