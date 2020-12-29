الذهب يرتفع 0.4 % إلى 1877.66 دولارا للأوقية

2020/12/29 | 11:15 - المصدر: يس عراق

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بنزول الدولار، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن زيادة مساعدات مرتبطة بالجائحة، لكن ارتفاع الأسهم الآسيوية حد من المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1877.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش.



وكان المعدن قد صعد 1.3 بالمئة أمس الاثنين بعد إقرار حزمة مساعدات في الولايات المتحدة بما يقرب من 900 مليار دولار.ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة، لتسجل 1880.90 دولار.

انخفض الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات منافسة، في حين صعدت الأسهم الآسيوية، إذ بلغت أسهم اليابان قمة 30 عاما بدعم تفاؤل قبيل تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مدفوعات مرتبطة بكوفيد-19 بقيمة ألفي دولار.

وبحسب (رويترز) ربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا ضد التضخم، أكثر من 23 بالمئة هذا العام، وهو ما يعود بصورة كبيرة إلى مجموعة من إجراءات التحفيز التي جرى تبنيها لتخفيف تأثير الجائحة.

وقال هيتيش جين كبير المحللين لدى يس سكيوريتيز بمومباي إن مسألة التعافي الاقتصادي في العام المقبل ستسيطر على الأسواق الأوسع نطاقا، لكن السياسة المالية التوسعية والسياسة النقدية الفضفاضة ستبقيان على أسعار الذهب قرب المستويات الحالية.

وقال إنه سيجري تداول المعدن في نطاق ما بين 1850 دولارا وألفي دولار خلال فترة ثلاثة إلى ستة أشهر مقبلة.ونزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 26.07 دولار للأوقية.



وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1036.60 دولار وزاد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2361.68 دولار.

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