الجندرمة التركية تنقذ 57 عراقياً من الغرق في بحر ايجة

2020/12/29 | 11:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنقذت قوات الجندرمة التركية، الاثنين، عشرات المهاجرين من الغرق في بحر ايجة بينهم 57 عراقيا.وذكرت مؤسسة لوتكة (القمة) المدافعة عن حقوق الانسان المؤسسة في بيان، إنها علمت من خلال متابعاتها أن حراس السواحل الاتراك انقذوا على دفعتين 30 مهاجراً قامت اليونان برميهم على الحدود البحرية التركية.واضافت، أن العملية الاولى شملت انقاذ 26 مهاجراً …

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