السفير الايراني في العراق ينفي مسؤولية بلاده عن قصف السفارة الامريكية في بغداد

2020/12/29 | 11:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي، مسؤولية بلاده عن القصف المتكرر للسفارة الأميركية في العراق أو دعمها للجهات المنفذة لتلك الهجمات أو التوسط بهذا الشأن، مشيراً إلى أن التصعيد بين إيران وأميركا توقف “بعد ردنا على اغتيال سليماني” لكنه … Readmore

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