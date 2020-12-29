الخدمات النيابية: إجراءات موازنة 2021 غير كافية للابتعاد عن الاقتصاد الأحادي

2020/12/29 | 11:20 - المصدر: NRT عربية

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لجنة الخدمات النيابية

فوتو: ارشيف

منذ 1 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الثلاثاء، أن إجراءات موازنة العام 2021 غير كافية للابتعاد عن الاقتصاد الأحادي، مشيرة إلى ان التحول إلى الاقتصاد المتنوع يحتاج إلى وقت.

وقال عضو اللجنة النائب مضر السليمان، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 29 كانون الأول 2020، إن "الواردات غير النفطية كثيرة، لكنها بحاجة إلى تنظيم وإدارة للسيطرة عليها، وهذا يحتاج إلى وقت من أجل التحول إلى اقتصاد متنوع".

واضاف أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن موازنة العام 2021 بأنها غير كافية ،ولا تبتعد عن الاقتصاد أحادي الجانب"، داعيا الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات حقيقية وذات بعد عملي وحقيقي في استحصال واردات متنوعة الدخل من غير المدخولات النفطية".

جدير بالذكر ان النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، أفاد في وقت سابق، بأن البرلمان ينتظر وصول موازنة العام 2021 خلال الأسبوع الجاري، مرجحا إقرار قانون الموازنة العامة خلال شهر بعد وصولها إلى البرلمان.

ر.إ

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