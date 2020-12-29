اعتداء بالضرب واعتقالات تطال خريجي الهندسة قرب شركة نفط البصرة (صور+ فيديو)

2020/12/29 | 11:20 - المصدر: NRT عربية

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اعتداء على مهندسين معتصمين في البصرة

فوتو: ارشيف

منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد مراسل NRT في البصرة، الثلاثاء، بان حملة اعتقالات طالت عشرات المهندسين المعتصمين قرب موقع شركة نفط البصرة.

وذكر المراسل ان القوات الأمنية قامت صباح اليوم، 29 كانون الأول 2020، ان "حملة اعتقالات طالت عدد من المهندسين وجرى اعتقال 25 منهم، فيما تعرض بعضهم للضرب بالهراوات ونقلوا إلى المستشفى.

واضاف ان "اطلاق النار تصاعد فوق رؤس المهندسين في محاولة لفض الاعتصام من قبل شرطة نفط الجنوب".

يأتي ذلك بعد قيام عدد من خريجي الهندسة باعتصام طالبوا من خلاله بتأمين فرص عمل، وقاموا بتشكيل طوق لمنع موظفي الشركة من الدخول كجزء من اعتصامهم المستمر، حيث تعرضوا بعد ذلك لحالات اعتداء ومشادات بالقرب من موقع شركة نفط البصرة .





ر.إ

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