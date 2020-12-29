2020/12/29 | 11:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت المواكب الحسينية في محافظة البصرة جنوب العراق تقدم كافة الخدمات الى أهالي المحافظة، تزامنا مع الذكرى السنوية الاولى لأستشهاد "قادة النصر" على تن...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: هكذا احيت البصرة الذكرى السنوية لاستشهاد ’قادة النصر’) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: هكذا احيت البصرة الذكرى السنوية لاستشهاد ’قادة النصر’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).