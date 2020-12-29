2020/12/29 | 11:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل، وذلك حسبما اعلنه المكتب الاعلامي للمحافظة اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان للمكتب الاعلامي للمحافظة انه "مع بداية السنة الميلادية الجديدة لعام 2021، وبالتزامن مع ذكرى شهادة الزهراء عليها السلام، يكون يوم الخميس الموافق 31/12 عطلة رسمية في محافظة واسط ماعدا المدارس والدوائر الخدمية".

PUKmedia / وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل الدوام الرسمي في محافظة عراقية ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل الدوام الرسمي في محافظة عراقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).