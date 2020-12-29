روسيا تكشف مفاجأة صادمة بأرقام وفيات كورونا

2020/12/29 | 11:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت روسيا أن عدد الوفيات الناجمة عن فايروس كورونا المستجد، أعلى بثلاث مرات مما تم الإبلاغ عنه سابقا.

ووفق الأرقام الحديثة، فإن أكثر من 186 ألف روسي لقوا حتفهم بسبب الفايروس، ارتفاعا من الرقم المعلن 55265، كانت السلطات قد أعلنت وفاتهم، وهو ما يجعل روسيا في المرتبة الثالثة عالميا بالوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل.

وحسبما ذكرت وكالة الإحصاء الحكومية "روستات"، فإن تعداد الوفيات الإجمالي في البلاد بين يناير ونوفمبر الفائتين، ارتفع بمقدار 229700، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2019.

وأرجعت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، أكثر من 81 في المئة من هذه الزيادة إلى الإصابة بالفايروس التاجي، أي أن أكثر من 186 ألف روسي ماتوا بسبب الفايروس في تلك الفترة.

وتعوّل روسيا التي فرضت قيودا وإجراءات محدودة لمواجهة الوباء مقارنة مع دول أخرى، على لقاحها "سبوتنيك في"، الذي بدأت باستخدامه في حملة تطعيم هذا الشهر.

وكان رئيس معهد جماليا الروسي، قد أعلن أن بلاده ستجري في العام الجديد تجارب على عقار جديد بالأجسام المضادة لمرض كوفيد-19.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر جينسبرج مدير المعهد، الذي طوّر لقاح "سبوتنيك في"، إنه يأمل في أن تبدأ التجارب في خريف عام 2021.

وأضاف "نحتاج إلى تطوير هذا العقار باستخدام عدة تقنيات في نفس الوقت، وهو ما يجري عمله الآن".

وتطلب روسيا من مرضى فايروس كورونا التبرع ببلازما الدم الغنية بالأجسام المضادة لإجراء الأبحاث.

والأجسام المضادة عبارة عن بروتينات يفرزها الجهاز المناعي، تلتصق وتحيّد الفايروسات الغازية للجسم.

PUKmedia وكالات

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