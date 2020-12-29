القبض على تاجرين للقطع الأثرية في محافظتي بغداد و نينوى

2020/12/29 | 11:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، عن القاء القبض على تاجرين للقطع الأثرية في محافظتي بغداد ونينوى بعمليتين منفصلتين.وقالت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين اثنين يتاجران بالقطع الاثرية”.وأضاف البيان أنه “تم القاء القبض على المتهم الاول في مركز محافظة نينوى وبحوزته خمس قطع اثرية ، فيما تم القبض على المتهم الثاني بعد نصب كمين محكم لهُ في منطقة العلاوي بمحافظة بغداد بالجرم المشهود وبحوزته ثمان قطع اثرية جميعها تعود الى العصور القديمة”.



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