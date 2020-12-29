برشلونة بمواجهة إيبار اليوم.. جدول مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

2020/12/29 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تقام اليوم الثلاثاء، (29 كانون الاول 2020)، عدد من المباريات في الجولة رقم 16 من عمر مسابقة الليغا، حيث المواجهة المنتظرة بين برشلونة ونظيره إيبار على ملعب كامب نو، فيما يحل فياريال ضيفًا على إشبيلية بملعب رامون سانشيز بيثخوان، كما يستقبل ليفانتي نظيره ريال بيتيس.

إشبيلية وفياريال تقام في تمام الساعة (7 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، ويبث اللقاء عبر قناة bein 3.

برشلونة وإيبار سوف تقام في تمام الساعة (9:15 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

ليفانتي وريال بيتيس سوف تقام في تمام الساعة، (11:30 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

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