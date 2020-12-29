وفاة نزيل محكوم بالإعدام في سجن الناصرية المركزي

2020/12/29 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني، في ذي قار، الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، بوفاة نزيل محكوم بالإعدام في سجن الناصرية المركزي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "النزيل توفي داخل زنزانته في سجن الناصرية المعروف بسجن الحوت نتيجة ارتفاع نسبة السكر في الدم".

وأشار إلى أن "النزيل محكوم بالإعدام وفق المادة 4 إرهاب".

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