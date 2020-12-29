الذهب يرتفع مع تراجع الدولار قبيل تصويت مجلس الشيوخ الأميركي بشأن التحفيز

2020/12/29 | 11:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 29 ديسمبر، مدعومة بتراجع الدولار، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى تصويت مجلس الشيوخ الأميركي بشأن زيادة مساعدات مرتبطة بالجائحة، لكن ارتفاع الأسهم الآسيوية حد من المكاسب.

هذا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1877.66 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش.



وكان المعدن قد صعد 1.3% أمس الاثنين بعد إقرار حزمة مساعدات في الولايات المتحدة بما يقرب من 900 مليار دولار.



ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة، لتسجل 1880.90 دولار.

وانخفض الدولار 0.2% مقابل عملات منافسة، في حين صعدت الأسهم الآسيوية، إذ بلغت أسهم اليابان قمة 30 عاما بدعم تفاؤل قبيل تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مدفوعات مرتبطة بكوفيد-19 بقيمة 2000 دولار.

وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا ضد التضخم، أكثر من 23% هذا العام، وهو ما يعود بصورة كبيرة إلى مجموعة من إجراءات التحفيز التي جرى تبنيها لتخفيف تأثير الجائحة.

ونزلت الفضة 0.3% إلى 26.07 دولار للأونصة.



وصعد البلاتين 0.5% إلى 1036.60 دولار وزاد البلاديوم 1.6% إلى 2361.68 دولار.

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