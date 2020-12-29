رابطة المصارف الخاصة: البنك المركزي يعمل على تنشيط الاقتصاد بعد تغيير سعر صرف الدينار

2020/12/29 | 11:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، أن قرار تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار، الذي اتخذته الحكومة، يأتي ضمن حزم إصلاحية للاقتصاد الذي يمر بأزمة مالية خانقة جراء اعتماده على النفط وتعطل قطاعات الإنتاجية الاخرى.

وقالت الرابطة في بيان صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان رابطة المصارف الخاصة العراقية تدعم اجراءات السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي، والهادفة إلى تنشيط الاقتصاد عبر مبادرة الإقراض التي تمثلت ب5 تريليونات دينار لدعم المشاريع الصناعية والزراعية والعقارية الكبيرة بالإضافة إلى مبادرة 1 تريليون دينار لدعم المشاريع الصناعية والزراعية الصغيرة والمتوسطة، والتي ستساهم في دعم المنتج المحلي وخلق مصانع تستطيع ان تستقطب العاطلين عن العمل، فضلا عن مبادرته الجديد التي اعلن عنها مؤخرا والبالغة 3 تريليونات دينار لدعم القطاع السكني والتي ستشمل غير الموظفين في القطاع العام.

وأكدت رابطة المصارف الخاصة أن الاقتصاد وصل إلى مرحلة صعبة للغاية، تتمثل بتآكل الإيرادات النفطية، وانفاقها على الرواتب بالإضافة إلى اقتراض الحكومة مبالغ مالية طائلة لدعم الموازنة التشغيلية، بدون خلق تنمية اقتصادية حقيقية، واعتماد البلاد بنسبة كبيرة جدا على الاستيرادات، مما تطلب اتخاذ إجراءات مهمة، لدعم القطاعات الإنتاجية العراقية لمواجهة الإغراق السلعي الذي تقوم به بعض البلدان، خصوصا ان الاقتصاد اصبح غير قادر على استقطاب الأشخاص القادرين على العمل في قطاعيه العام والخاص.

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