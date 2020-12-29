وزير الطاقة الايراني في بغداد على رأس وفد اقتصادي لبحث الديون المتراكمة

2020/12/29 | 11:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الطاقة الإيراني، رضا اردكانيان، وهو رئيس الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية الإيرانية – العراقية المشتركة، إلى بغداد، صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية على رأس وفد اقتصادي.وكان في استقبال الوفد الضيف، وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش.ومن … Readmore

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