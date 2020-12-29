الهجرة: الحشد الشعبي انقذ نحو 200 اسرة نازحة في اطراف خانقين

2020/12/29 | 11:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاكد مدير مكتب دائرة الهجرة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى علي غازي اغا، الثلاثاء، بان الحشد الشعبي انقذ نحو 200 اسرة نازحة في اطراف القضاء.وقال اغا في حديث لـ/ المعلومة/،ان” داعش الارهابي هاجم عدة قرى في نهاية 2019 في اطراف خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) من خلال العبوات والهاونات والقنص ما دفع اكثر من 270 اسرة للنزوح من منازلها واللجوء الى مركز قضاء خانقين وبقية القرى”.واضاف اغا،ان” القوات الامنية والحشد الشعبي اسهمت في اعادة نحو 200 اسرة الى قراها بعد تامينها من خلال النقاط والاتشار الامني مؤكدا بان اعادة الاسر لمنازلها هو انقاذها من حالة النزوح القسري الصعبة والمؤلمة جدا خاصة وان اغلب الاسر كانت في وضع اقتصادي صعب وهي تعتمد على الزراعة كمورد اساسي لمعيشتها”.واشار اغا الى ان” المساعي مستمرة لاعادة ما تبقى من الاسر النازحة بالتنسيق مع القوات الامنية والحشد الشعبي لانهاء هذا الملف الانساني واعادة الاستقرار للقرى بعد فترة عصيبة مرت بها”.وكان تنظيم داعش الارهابي كثف نهاية 2019 من هجماته على القرى في اطراف خانقين ما دفع الى موجة نزوح للعوائل قبل ان يعيد الحشد الشعبي والقوات الامنية انتشارها وتعزز من محيط تلك القرى لدرء مخاطر العمليات الارهابية”.انتهى 25 ف

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