2020/12/29 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، الى عقد مؤتمر دولي لاعمار العراق .وقال مسؤول المكتب الاعلامي الخاص للصدر صباح العبيدي ، ان الصدر دعا ايضا البرلمان والمفوضية الى دمج انتخابات مجلس النواب مع انتخابات مجالس المحافظات .وشدد الجابري الى ان التصعيد في المنطقة لا يخدم مصالحها ولا يخدم مصلحة للعراق.وشدد الجابري على ان تشكيل مجلس تنسيقي للمقاومة لا يعني تشكيل فصائل تغرد خارج السرب./انتهى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو الى عقد مؤتمر دولي لاعمار العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعو الى عقد مؤتمر دولي لاعمار العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).