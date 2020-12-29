انخفاض ملحوظ للدولار في السوق العالمية

2020/12/29 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انخفض الدولار اليوم الثلاثاء وبشكل ملحوظ لم يالفه منذ عامين ونصف بعد ان زاد إقبال المستثمرين على المخاطرة، مع مضي مشرعين أمريكيين قدما في حزمة مساعدات معززة مرتبطة بكوفيد-19.ونزل مؤشر الدولار 0.1 % إلى 90.125 نقطة، مقتربا من مستوى 89.723 نقطة، الذي بلغه في 17 كانون الاول الماضي، وللمرة الأولى منذ أبريل نيسان 2018.وارتفع اليورو 0.2 % إلى 1.22375 دولار في المعاملات الآسيوية، مقتربا من قمة عامين ونصف العام عند 1.22735 دولار التي لامسها في وقت سابق هذا الشهر.وصوت مجلس النواب الأمريكي أمس الاثنين لصالح زيادة مدفوعات التحفيز للأمريكيين المؤهلين إلى ألفي دولار من 600 دولار، وأحالوا الأمر إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه./انتهى3

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