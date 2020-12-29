عمليات سامراء تؤمن مناطق حوض دجلة

2020/12/29 | 11:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين– واع – فليح العبيدي

وجهت قيادة عمليات سامراء بمسك المناطق التي أجريت عليها عمليات تجريف ،التي كانت تستخدم كمخابئ آمنة لعصابات داعش في حوض نهر دجلة.

وقال قائد العمليات اللواء جبار الدراجي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الثلاثاء: إن "الجهد المشترك من صنوف القوات الأمنية والحشد الشعبي ووزارة الموارد المائية ،أجرى عمليات تجريف للجزرات الوسطية في حوض نهر دجلة وسدة سامراء التي كانت تعد ملاذاً آمناً لبقايا داعش في الاختباء بها وما تشكله من خطورة للمناطق الآمنة وحرمان المواطنين من استخدام أراضيهم والاستفادة منها"، مشيراً إلى أن "الأراضي التي أجريت عليها عمليات تجريف سيتم استثمارها من أصحابها لصالح الزراعة والسياحة".

وأكد الدراجي "تدمير 13مضافة لبقايا داعش خلال عمليات التجريف"، لافتاً إلى أن "جميع الحدود الفاصلة بين قواطع عمليات صلاح الدين وكركوك وديالى والأنبار مؤمنة مع استمرار التعرضات المشتركة".

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