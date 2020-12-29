الصناعـات المطاطيـة: تسويق مئات الاطنان من المنتجات للأسواق المحلية

2020/12/29 | 11:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنـت الشركة العامة للصناعات المطاطية والإطارات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، عن كميات المُنتجات المسوقة خِلال العام الجاري والمُنتجة في مصنع تدوير الإطارات المُستهلكة في الديوانيـة .

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