بايدن : اعاقة ترامب الفريق الانتقالي في البنتاغون تشكل مخاطر جسيمة

2020/12/29 | 11:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اكد الرئيس المنتخب جو بايدن ان استمرار المعينين من ادارة ترامب في البنتاغون باعاقة عمل الفريق الانتقالي والمماطلة بشان نقل السلطة يجعل الولايات المتحدة تواجه مخاطرا امنية علينا ان نحذر منها.ونقل موقع رو ستوري الامريكي في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة/ عن بايدن قوله إنه ” وبعد ان تم اطلاعه ونائبته كمالا هاريس من قبل فرقهما الانتقالية على الأمن القومي، فان المعنيين السياسيين في البنتاغون وكذلك مكتب الإدارة والميزانية قد وضعوا الحواجز والمعوقات امامنا “.واضاف انه ” وبعد الاحاطة ، فاننا في الوقت الحالي لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاجها من الإدارة المنتهية ولايتها في مجالات الأمن القومي الرئيسية”، مشيرا الى أنه ” يسعى للحصول على “صورة واضحة” من الإدارة المنتهية ولايتها حول وضع القوات الأمريكية في جميع أنحاء العالم”.وتابع بايدن نحن ” نحتاج إلى رؤية كاملة لتخطيط الميزانية الجاري في وزارة الدفاع والوكالات الأخرى من أجل تجنب أي نافذة من الارتباك أو اللحاق بالركب التي قد يحاول خصومنا استغلالها”.وبين التقرير أن ” ادارة ترامب تثير القلق من خلال زعزعة قيادة البنتاغون منذ الانتخابات بما في ذلك إقالة وزير الدفاع مارك إسبر ، الذي نأى بنفسه عن استخدام الرئيس للقوة ضد المتظاهرين العزل المناهضين للعنصرية في وقت سابق من هذا العام”.من جانبه قال وزير دفاع ترامب بالإنابة ، كريس ميلر ، إن “الإدارة المنتهية ولايتها اتفقت مع أعضاء بايدن على إيقاف الإحاطات الإعلامية لموسم العطلات “، وهو تأكيد وصفه الفريق القادم بأنه غير صحيح.



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