الأسعار والمزايا. تسريب يكشف كل شيء عن

2020/12/29 | 11:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تتوالى التسريبات الخاصة بهواتف سامسونغ من العائلة "غالاكسي إس 21"، وآخرها تلك التي كشف عنها موقع "بي جي آر"، وتضمنت العديد من المواصفات التقنية.

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