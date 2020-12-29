مباريات الدوري الاسباني اليوم والقنوات الناقلة

2020/12/29 | 11:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تقام اليوم الثلاثاء، عدد من المباريات في الجولة رقم 16 من عمر مسابقة الليغا، حيث المواجهة المنتظرة بين برشلونة ونظيره إيبار على ملعب كامب نو، فيما يحل فياريال ضيفًا على إشبيلية بملعب رامون سانشيز بيثخوان، كما يستقبل ليفانتي نظيره ريال بيتيس.

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