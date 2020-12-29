مجدداً.. ارتفاع أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

2020/12/29 | 11:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية، اليوم الثلاثاء (29 كانون الاول 2020)وسجلت بورصة الكفاح 143.100 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار الصرف ليوم الاثنين في بورصة الكفاح 141.900 دينار لكل 100 دولار.اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد ارتفعت ايضا حيث كان سعر البيع: 144.000 دينار لكل 100 دولار.



سعر الشراء 142.000 دينار لكل 100 دولار.

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