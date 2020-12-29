مفوضية الانتخابات تتعاقد مع شركة كورية لتأمين الاجهزة الالكترونية الانتخابية

2020/12/29 | 11:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات، استكمال عملية تأمين الأجهزة الإلكترونية الانتخابية ضمن الجدول الزمني المحدد بالاتفاق مع شركة كورية، مشيرةً إلى أن العدد التقريبي لمحطّات الاقتراع على مستوى العراق في الداخل والخارج يُقدر بـ(58915) محطّة.وسبق أن حدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى … Readmore

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