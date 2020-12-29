لزرق ’البوتوكس والفلر’.. صور من عملية ضبط مراكز تجميل غير مجازة

2020/12/29 | 12:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، ضبط مراكز تجميل غير مجازة بشكل أصولي تحتوي مواد تجميل وأدوية ممنوعة.

وقالت الوزارة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 كانون الأول 2020): إنه "ضبطت فرق التفتيش التابعة لقسم التفتيش في دائرة صحة المثنى على مراكز تجميل بدون اجازات صحية أصولية ومتخفية تحت مسميات صالونات حلاقة وتجميل وتحتوي على عدد كبير من الأجهزة الخاصة بالتجميل مثل أجهزة البوتوكس والفلر ومواد وأدوية ممنوعة، مع وجود صيدلانية داخل المركز تقوم بزرق البوتوكس والفلر وهذا مخالف للقانون ولمزاولة المهنة لما عليه من ضرر على المواطنين".

ودعا مدير قسم التفتيش في دائرة صحة المثنى حسن الذبحاوي جميع المواطنين "بتقديم الشكاوي والتواصل مع فرق دائرة الصحة للتبليغ عن المراكز الغير مجازة والتي تتخفى تحت مسميات أخرى".

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