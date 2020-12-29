مسؤول بريطاني: بريطانيا ستواجه لحظات وعرة بعد اتفاق بريكست

2020/12/29 | 12:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف إنه ستكون هناك “لحظات وعرة” تواجه الشركات والمسافرين في المملكة المتحدة عندما سيتعاملون مع القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي.وقال إنه ستكون هناك “تغييرات عملية وإجرائية” عندما تنتهي الفترة الانتقالية لبريكست في 31 … Readmore

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