جو بايدن: إدارة ترامب تسببت بأضرار جسيمة لاجهزة الامن الامريكية

2020/12/29 | 12:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الوكالات بالغة الأهمية لأمن الولايات المتحدة عانت من “أضرار جسيمة” على يد إدارة دونالد ترامب.وقال بايدن إن فريقه لم يحصل على المعلومات التي يحتاجها، بما في ذلك من وزارة الدفاع، أثناء عملية … Readmore

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