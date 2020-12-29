لليوم الثاني على التوالي.. تواصل الاحتجاجات امام البنك المركزي للمطالبة بإقالة المحافظ

2020/12/29 | 12:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بتواصل الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي امام البنك المركزي للمطالبة باقالة محافظ البنك.

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