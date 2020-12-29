وزير التربية يُصادق على نتائج معاهد الفنون الجميلة

2020/12/29 | 12:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صادق وزير التربية علي حميد الدليمي، الثلاثاء، على نتائج القبول الخاصة بمعاهد الفنون الجميلة للبنين والبنات وللدراستين (الصباحية والمسائية) للعام الدراسي 2020 – 2021 .

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