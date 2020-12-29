المتحدث باسم الصدر: التحالفات قبل الانتخابات لا تتناسب مع القانون

2020/12/29 | 12:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، إن الحديث عن التحالفات لا يزال أمراً بعيداً.

وأضاف العبيدي، في مؤتمر صحفي أن “بقاء عمل المحافظات من دون رقيب من الممكن ان يكون باباً من أبواب الفساد”، مبيناً أنه “يجب إبعاد بغداد عن الرعب نتيجة اطلاق الصواريخ على البعثات الدبلوماسية”.

وأشار إلى أن “الميزانية العراقية غير كافية لتأمين رواتب الموظفين وهنالك دول مستفيدة من وضع العراق الحالي”، مؤكداً أن “كتلة سائرون حرصت على ان تكون الجهات المستفيدة هي اصحاب العقود والمحاضرين والأجراء ضمن قانون الاقتراض”.

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