وزارة الثقافة العراقية: معبد لالش على اللائحة المؤقتة لليونسكو

2020/12/29 | 12:14 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد اعلنت وزارة الثقافة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ادراج معبد لالش على اللائحة المؤقتة لليونسكو.وجاء هذا في بيان للوزارة نشرته على مواقعها، تلقت “ايزيدي 24” نسخة منه.وقال البيان، “يعلن رئيس قسم المنظمات الدولية في الهيئة العامة للآثار والتراث احدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار د.أحمد كاظم طاهر عن ادراج …

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