اعداؤنا كيف يستهدفون الحج والشعائر؟

2020/12/29 | 12:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

هنالك من يتعب ويزرع اشجار زينة جمالها

في خضارها وزهورها وتنقية الاجواء ،

وهناك من يتعب ويزرع اشجار مثمرة فيحصل

على جمال خضارها وثمارها وهناك من لا

يزرع ولا يتعب ويشتري الثمار من ا

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