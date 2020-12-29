المشروع المستقبلي للتعليم العالي

2020/12/29 | 12:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد الربيعي

لا شك ان تدهور النظام التعليمي بالعراق

راجع أساسا الى واقع التسلط والتحكم

وغياب المنهجية والحريات الاكاديمية في

إدارة الشأن التعليمي، إذ يكون من

الاجحاف تجاهل واقع الاستبداد والتسلط

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