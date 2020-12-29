2020/12/29 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر مجلس النواب في ولاية نيويورك قوانين صارمة لحماية المستأجرين من الإخلاء خلال أزمة فيروس كورونا، حيث أن ارتفاع معدلات البطالة وضعف الاقتصاد الأميركي يجعل من الصعب على الكثيرين تسديد الإيجارات المترتبة عليهم.

وجاءت القوانين الجديدة التي تم إقرارها في جلسة خاصة لمجلس نواب الولاية قبل أيام قليلة من انتهاء مفاعيل قرارات منع الإخلاء في نهاية العام.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الإجراءات الأخيرة تمنع معظم المالكين من طرد المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار لمدة ستين يوما أخرى على الأقل..



كما أنها ستحمي العديد من صغار المالكين من مخاطر خسارة عقاراتهم لعدم تمكنهم من دفع الاقساط المصرفية نتيجة خسارة دخلهم من الايجارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشرعو ولاية نيويورك يقرون قانونا يمنع اخلاء المستأجرين خلال ازمة كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشرعو ولاية نيويورك يقرون قانونا يمنع اخلاء المستأجرين خلال ازمة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).