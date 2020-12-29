مراسلون بلا حدود: 50 صحافيا قتلوا في 2020 غالبيتهم في دول لا تشهد حروبا

2020/12/29 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل خمسون صحافيا خلال العام الفين وعشرين غالبيتهم في دول لا تشهد حروبا، حسبما أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي.

ورغم انخفاض أعداد التقارير الصحافية بسبب أزمة وباء كورونا الا ان المنظمة اكدت ان الحصيلة تشمل الفترة بين الأول من كانون الثاني الماضي والخامس عشر من كانون الأول الجاري.

وأكدت مراسلون بلاحدود ان من بين إجمالي عدد الصحافيين الذين قتلوا في الفين وعشرين، تم استهداف أربعة وثمانين بالمئة منهم عمدا.

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