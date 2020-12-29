حريق بمخيم للنازحين في أربيل يسفر عن خسائر مادية في خيم وكرفانات

2020/12/29 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسفر حريق اندلع في مخيم للنازحين قرب أربيل، عن وقوع اضرار مادية كبيرة.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني في محافظة أربيل، ان أربعة فرق للإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مخيم هرشم على مشارف المدينة، والذي يضم نازحين من محافظة نينوى، مضيفا ان الحريق الذي لم تعرف أسبابه لغاية الان أدى الى حرق عدد من خيام النازحين وأربعة كرفانات من دون ان يتسبب في خسائر بالأرواح.

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