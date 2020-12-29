البصرة: عملية قيصرية نادرة لولادة توأم ملتصق (صورة)

2020/12/29 | 12:22 - المصدر: NRT عربية

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ولادة توأم ملتصق في البصرة

فوتو: ارشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تمكن فريق طبي في مستشفى البصرة للنسائية والاطفال التعليمي، الثلاثاء، من اجراء عملية قيصرية نادرة لولادة توأم ملتصق لامرأة تبلغ من العمر 40 عاما.

وذكرت وزارة الصحة في بيان اليوم 29 كانون الأول 2020، ان فريقا طبيا متخصصا في مستشفى البصرة للنسائية والاطفال التعليمي، تمكن من اجراء عملية قيصرية نادرة لولادة توأم ذكور يعانون من التصاق من جهة البطن لامرأة تبلغ من العمر 40 سنة".

ونقل البيان عن اخصائية النسائية والتوليد، ضمياء الهارون، قولها ان "المريضة كانت لديها ولادة سابقة واليوم تم نجاح اجراء عملية قيصرية لها تحت التخدير النصفي بتوأم ذكور بصحة جيدة يعانون من التصاق في جهة البطن، بجهود الكادر الطبي والتمريضي في صالة العمليات".

واضافت ان "العملية كانت من العمليات النادرة والمستعصية في اخراج التوأم في ان واحد مع الحفاظ على صحة الاطفال والام، وقد اخرجوا الى العناية في ردهة الخدج لحين إرسالهم الى مستشفى البصرة التخصصي للاطفال الاجراء عملية الفصل لهم".

ر.إ

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