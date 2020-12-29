المتحدث بأسم الصدر يدعو الى ابعاد بغداد عن الرعب وموازنة 2021 لا تكفي رواتب الموظفين

2020/12/29 | 12:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، إلى أبعاد بغداد عن “الرعب”، نتيجة اطلاق الصواريخ على البعثات الدبلوماسية.وقال العبيدي في مؤتمر صحفي في محافظة النجف، إن الحديث عن التحالفات الإنتخاباتية أمر ما يزال بعيداً، لكنه … Readmore

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