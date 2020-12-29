وزير التربية: سنقرر فتح المدارس بعد تقييم الموقف الوبائي

2020/12/29 | 12:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان ان اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا هي التي ستقرر فتح ابواب المدارس في اقليم كوردستان.

وقال آلان حمه سعيد وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان اللجنة العليا لمواجهة فايورس كورنا في اقليم كوردستان تراقب الاوضاع الصحية عن كثب وستتخذ قرار فتح ابواب الاوساط التعليمية خلال العام المقبل.

واشار وزير التربية الى انه بعد القرار الذي اتخذته اللجنة العليا بوقف الدراسة خلال الشهر الماضي نرى بان اعداد الاصابات بفايروس كورونا في انخفاض مستمر لذا نحن لانريد تعريض حياة المعلمين والطلاب الى الخطر.

واوضح: ان وزارة الصحة ستقدم توصياتها بِشأن الموقف الوبائي الى اللجنة العليا التي ستقرر بدورها متى يتم افتتاح ابواب المدارس او اذا استمر الاغلاق فالى الى أي موعد سيستمر.

وتابع: نحن في وزارة التربية ننتظر قرار اللجنة العليا، ومشكلة فايروس كورونا مشكلة عالمية وليست خاصة باقليم كوردستان، واذا تقرر استمرار اغلاق ابواب المدارس مرى اخرى فستقوم وزارة التربية بتعديل منهاج العام الدراسي الجديد.

وقال: نحن لانريد اتخاذ قرار خاطي وفتح ابواب المدراس دون تقييم الموقف الوبائي وتعريض حياة المعلمين والطلاب الى الخطر، وزيادة الضغط على المؤسسات الصحية.

واشار الى ان وزارة التربية ستنفذ القرار الذي ستتخذه اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا بناء على التوصيات التي ستقدمها وزارة الصحة.

PUKmedia خاص

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