زيادة ايرادات المنافذ العراقية خلال 2020

2020/12/29 | 12:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للمنافذ الحدودية حصيلة الايرادات المتحققة من جميع المنافذ خلال العام 2020.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن رئيس الهيئة عمر الوائلي اليوم الثلاثاء، قوله إن "العام 2020 كان عاماً استثنائياً نتيجة تفشي جائحة كورونا ،وما ترتب عليه من آثار أدت إلى غلق المنافذ الحدودية بنسبة 80%، وتصفير الرسوم الجمركية للمواد الغذائية والزراعية والصحية والطبية والبطاقة التموينية".

وأضاف أن "الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا في المنافذ أثرت بشكل كبير جداً في حجم الإيرادات المالية للمنافذ"، مؤكداً أنه "بفضل الإجراءات الحكومية ودعم رئيس الوزراء لهيأة المنافذ، قامت الهيأة بممارسة أعمالها بشكل دقيق وعلى مستوى عال من المتابعة والمراجعة والسيطرة".

وأشار إلى أن الهيأة " تمكنت من تحقيق إيرادات تبلغ تريليوناً و147 مليار دينار، على الرغم من الظروف التي مرت على البلاد خلال العام الجاري"، لافتاً إلى أن "إيرادات الهيأة في العام 2019 كانت تبلغ تريليوناً و122 مليار دينار.

وأوضح أن "زيادة الإيرادات رغم الظروف الاستثنائية يعد انتصاراً لهيأة المنافذ والجمارك والضريبة والدوائر العاملة".

PUKmedia / عن واع

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