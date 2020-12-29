استعدادا لهجوم وشيك.. السودان يعزز قواته على الحدود مع إثيوبيا

2020/12/29 | 12:27 - المصدر: السومرية نيوز

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افادت وسائل اعلام عربية، الثلاثاء، ان القوات السودانية عززت وحداتها البرية والجوية على حدود إثيوبيا استعدادا لهجوم إثيوبي وشيك.

وذكرت ان "حشود عسكرية إثيوبية على الحدود.



في ظل تجدد النزاعات الحدودية بين البلدين".وقالت صحيفة "سونا" السودانية، إن القوات الإريترية دخلت إثيوبيا لمساعدة القوات الإثيوبية في منطقة الفاشقة، مع استمرار السودان الإعلان عن السيطرة على مناطق جديدة.

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