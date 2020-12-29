الكشف عن حصة كردستان في موازنة 2021 ومضامين الاتفاق بين بغداد واربيل

2020/12/29 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/أربيلكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الثلاثاء، عن حصة إقليم كردستان في مشروع موازنة 2021.وقال سلام في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حصة إقليم كردستان 13 تريليون دينار بما فيها رواتب الموظفين تم الاتفاق عليها مع الحكومة الاتحادية، وتنتظر نقاشا عسيرا داخل البرلمان لتمريرها”.وأضاف أن “الإقليم سيقوم بتسليم 250 ألف برميل من النفط ونصف عائدات المنافذ الحدودية مع إدارة مشتركة بين بغداد وأربيل لتلك المنافذ، مقابل إرسال الحكومة الاتحادية لحصة كردستان شهريا دون تأخير”.وأشار سلام إلى أن “وفدا بارزا من الإقليم من المتوقع أن يصل إلى بغداد للتوقيع على الاتفاق الشامل بين الطرفين، وهنالك نية لإجراء حوارات جانبية مع زعماء الكتل السياسية، لضمان تمرير الاتفاق داخل مجلس النواب”.وكان المتحدث باسم الحكومة ووزير الثقافة حسن ناظم، قد أعلن عن التوصل لاتفاق مع حكومة إقليم كردستان بخصوص موازنة 2021.انتهى 15 ع

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