ادارة النجف مصدومة من تصريحات حسن أحمد

2020/12/29 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..عبرت ادارة نادي النجف الرياضي، عن صدمتها من تصريحات مدرب فريق الكرة بالنادي

وقال رئيس النادي رضوان الكندي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة النادي مصدومة من تصريحات المدرب حسن احمد لوسائل الاعلام ورغبته بالخروج من الفريق”.

واوضح ان “ادارة النجف متمسكة بخدمات أحمد وتسعى الى حلحلة الامور بأسرع وقت، الا اذا كان هو لا يريد التمسك بنا الامر متروك له”.

يذكر ان احمد صرح امس لوكالة/ المعلومة/ بان مباراة الحدود هي الاخيرة له مع الفريق.



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