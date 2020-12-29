تهنئة برلمانية بإعدام الطاغية: طويت صفحة سوداء من تاريخ العراق

2020/12/29 | 12:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..هنأ عضو لجنة الشهداء و الضحايا والسجناء السياسيين النيابية خلف عبد الصمد، الثلاثاء، بذكرى اعدام رئيس النظام البائد الطاغية صدام حسين، مؤكدا أن اعدامه طوى صفحة سوداء من تاريخ العراق.وقال عبد الصمد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “اعدام الطاغية المجرم بتوقيع خالد للسيد نوري المالكي صبيحة عيد الاضحى و في تقويم ميلادي يوافق يومنا هذا قد طوى صفحة سوداء من تأريخ العراق حيث تراجع الاقتصاد و انعدم الامن و ساد الظالمون و طورد و اعدم و سُجن و عُذّب و هُجّر الابرياء فامسى العراق خاويا هزيلا و بات شعبه جائعا بائسا محروما”.وأضاف أن “هذه المناسبة العظيمة تستنهض فينا جميعا عامل اليقظة و المبادرة لتعريف الاجيال بما اقترفه البعثيون و الوقوف صفا واحدا سدا منيعا امام اي محاولة لاعادة تسويق فكر البعث او نهجه تحت اي عنوان و الضغط من اجل تطبيق قوانين العدالة الانتقالية كاملة دون نقص لكي تتمتع الاجيال القادمة بالحرية و العيش الكريم بعيدا عن الاضطهاد و التخلف الفكري و الاستبداد السياسي الذي انتهجه البعث لثلاثة عقود و نصف سوداء خيمت على العراقيين”.وتابع، “رحم الله شهداء العراق الذين كلما حلت هذه المناسبة استذكرناهم و استذكرنا معهم انين المعذبين في سجون مظلمة تحت وطأة التعذيب و غربة المهجرين و امهات الشهداء و الثكالى و الايتام و المستضعفين”.



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